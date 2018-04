Incidente a Zola Predosa, morto in ospedale l'83enne ferito

Non ce l'ha fatta Franco Anderlini, 83enne zolese, rimasto vittima di un incidente ieri mattina. L'uomo si è spento a qualche ora dal ricovero all'ospedale Maggiore di Bologna. In base a una prima ricostruzione l'utilitaria sulla quale viaggiava Anderlini assieme alla moglie, ferita anch'essa ma in modo non grave, stava immettendosi su via Roma provenendo dallo svincolo dell'asse attrezzato.

Per cause ancora in fase di accertamento, all'improvviso si è verificato un impatto con un Suv, guidato da una 81enne di Monte San Pietro, che proveniva da Zola. Le responsabilità dell'incidente sono ancora al vaglio delle forze dell'ordine.