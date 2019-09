Cerca di fuggire dalla gazzella dei carabinieri, con l'apecar: è ubriaco

Inseguimento surreale a Castel D'aiano, nell'Appennino bolognese. Un 66enne del luogo, a bordo di una apecar 50, avrebbe cercato di 'fuggire' da una gazzella dei carabinieri. L'uomo, poi trovato ubriaco cinque volte oltre il limite consentito, non si è fermato quando i lampeggianti hanno iniziato a roteare dietro di lui, anzi continuando la corsa. Il tutto è durato un chilometro e mezzo, con l'apecar che procedeva a piena velocità ma a zig-zag. Alla fine i militari sono riusciti a far fermare il mezzo e a sanzionare i 'pilota', trovato in evidente stato di alterazione alcoolica.