Auto non si ferma all'alt: scatta inseguimento nel centro di Bologna

Un'auto che non si era fermata all'alt della Polizia è stata bloccata dopo un inseguimento nelle vie del centro di Bologna. E' successo nel pomeriggio del settembre fra via Amendola e via Milazzo.

Per evitare il controllo degli agenti della volante, il conducente ha imboccato un tratto di strada contromano, ma è stata raggiunta e fermata prima che potesse provocare incidenti. A bordo erano in quattro: alla guida una donna di origine campana con accanto il compagno pugliese, mentre sui sedili posteriori c'era una coppia di nordafricani. La donna è apparsa chiaramente sotto l'effetto di alcol ma ha rifiutato di sottoporsi al test, motivo per cui sarà denunciata, e ha anche reagito con violenza nei confronti degli agenti.

I quattro sono stati tutti accompagnati in questura. Sulla macchina c'era anche un cane, di proprietà della stessa conducente, che è stato preso in consegna dalla polizia locale e temporeamemente affidato al canile municipale.