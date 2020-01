Camion urta tubo: Kiss and Ride allagato

Kiss and Ride allagato questa notte, dove nella tarda serata un tubo ha versato migliaia di litri di acqua in pressione nel corridoio carrabile della stazione di Bologna. Intervenuti sul posto i vigili del fuoco, la Polfer e i tecnici Rfi. La causa del danno è stata fatta risalire a un camion alto, che sarebbe entrato dentro la galleria sotterranea del Kiss and Ride. Il mezzo era fuori misura, ed è molto probabile che abbia urtato un tubo dell'impianto anti-incedio del locale, facendo poi innescare l'allagamento. Il guasto è stato riparato nel corso della notte.