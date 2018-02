Allarme dalla Dozza: 'Manca materiale igienico, rischio malattie'

Un nuovo allarme arriva dalla Casa Circondariale di Bologna per mancata fornitura materiale igienico agli operatori di Polizia penitenziari e nei loro luoghi di lavoro: a segnalare la carenza di carta igienica, detergente e altro è il sindacato della Polizia Penitenziaria Sinappe, che ha scritto alla direttrice della Dozza per mettere sotto la sua attenzione il problema:

"Pervengono diverse lamentele per le gravi carenze dovute alla mancanza di materiale igienico, come carta igienica, detergente per le mani , carta per l’asciugatura e detergenti, per il mantenimento delle misure minime d’igiene e salubrità degli operatori e dei luoghi di lavoro. Già recentemente, la Segreteria Regionale Sinappe ha denunciato la mancanza di materiale igienico, ma, nonostante tutto, la situazione è rimasta quasi invarita, tranne per qualche sporadica fornitura.

E a rimetterci, come sempre, è il personale di Polizia penitenziaria, particolarmente esposto al rischio di contrarre malattie.

Pertanto, siamo a chiederLe di intervenire per ripristinare la regolare fornitura del materiale igienico, nel piu breve tempo possibile".