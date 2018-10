San Lazzaro, svaligiata la casa di una 91enne in via Pasubio

Sono entrati in azione in pieno giorno, arrampicandosi fino all’appartamento di una donna di 91 anni che da poco era uscita da casa con la figlia per fare la spesa. E’ successo lunedì mattina a San Lazzaro, e ad essere preso di mira dai ladri è stato un appartamento collocato in una palazzina in via Pasubio. Ad accorgersi di quanto accaduto la figlia della donna, che entrata in casa per posare la spesa ha scoperto la “visita” dei malviventi: la casa, infatti, era completamente a soqquadro, e tutti i gioielli della 91enne spariti.

I responsabili del furto,infatti, hanno avuto il tempo di frugare ovunque, mettendo le mani anche nella lavatrice, alla ricerca di qualsiasi oggetto di valore o denaro contante. La figlia dell’anziana non ha avuto il coraggio di riferire alla madre cosa era successo, ed è riuscita a portarla a Pianoro nascondendole l’accaduto per evitare che si potesse sentire male vedendo l’abitazione in quelle condizioni. Immediatamente però, è stato lanciato l’allarme e sul posto sono intervenute le autorità competenti. Probabilmente a entrare in azione è stata una banda di professionisti: persone che sono riuscite a intrufolarsi dopo aver sollevato una tapparella, aprendo cassetti e armadi, buttando poi, tutto per aria. Indagini su quanto accaduto sono in corso.