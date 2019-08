Ruba vestiti in via Indipendenza: denuncia e foglio di via

Una denuncia e un foglio di via per un 44enne campano che nella giornata di ieri ha rubato diversi capi di abbigliamento in via Indipendenza, da Tezenis. I dipendenti hanno fatto un preciso identikit del ladro e così la polizia è riuscita a fermarlo poco dopo, mentre si allontanava sotto i portici.

L'uomo, con precedenti, è stato denunciato e ha ricevuto un foglio di via da parte della questura. Nell'ultimo mese, questi i dati della questura bolognese, sono stati emessi ben 41 misure di questo tipo. Il foglio di via intima al soggetto di non fare ritorno più nel Comune dal quale viene allontanato salvo che venga richiesta una autorizzazione oppure per un periodo non superiore a tre anni.