Laurea ad honorem per il presidente Bce Mario Draghi, annunciate contestazioni

Laurea ad honorem per il presidente Bce Mario Draghi. L'università di Bologna ha deciso di conferire il titolo in giurisprudenza alla massima autorità monetaria del vecchio continente con una cerimonia che si terrà alle 16:30 all'aula magna di Santa Lucia, in via Castiglione.

Al rito di consegna, riservato alla comunità accademica, saranno presenti oltre a Mario Draghi in persona anche il Rettore Ubertini, il direttore di dipartimento di scienze giuridiche Michele Caianiello, e il prof Giovanni Lucchetti. La laurea al presidente Bce -spiega l'università- si fonda sul riconoscimento della difesa dei trattati e dall'altro nella promozione della disciplina giuridica dell'Ue.

Il collettivo universitario autonomo, per contestare quella che i suoi attivisti considerano "una Laurea ad honorem in sforbiciate" per "l’arcinoto affamatore di popoli" è pronta a contestare l'evento e dà appuntamento pubblico in piazza Verdi alle ore 15 per un corteo di protesta, protesta indirizzata anche verso Unibo con "una mensa che rimane la più cara d’Italia, delle tasse che non fanno che aumentare, i posti in aula studio che si riducono sempre di più oltre ad una vocazione spiccata per la repressione del dissenso".

Anche il collettivo Hobo ha già fatto sentire la sua voce, per mezzo di un video nel quale ritrae Mario Draghi decapitato e portato in trofeo davanti la presidenza di giurisprudenza, assieme a manifesti con il fotomontaggio del presidente Bce con il volto di Margareth Tatcher.