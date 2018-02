Nidi e scuole d'infanzia, in arrivo maxi-assunzione: dentro in un centinaio

Assunzioni di personale in arrivo per nidi e scuole d’infanzia comunali. Il Comune di Bologna in una nota rende noto che, attiva le procedure per l’assunzione a tempo indeterminato di 19 educatori di nido (di cui 2 part-time) e 80 collaboratori (di cui 7 part-time), entro l’avvio dell’anno educativo e scolastico 2018-2019. Assunzioni anche nelle scuole d’infanzia, dove mediante lo scorrimento delle graduatorie vigenti avranno un contratto a tempo indeterminato 18 insegnanti e 3 collaboratori.

Martedì scorso la Giunta guidata dal Sindaco Virginio Merola ha approvato una delibera che, anticipando la programmazione triennale del fabbisogno di personale 2018-2020. Nei fatti Palazzo D'Accursio ha recepito i contenuti di un articolo sulla stabilizazione dei precari della Pa (articolo 20 del decreto legislativo 75 del 2017, della cosiddetta riforma Madia). Non si tratta in massima parte di nuove assunzioni quindi, ma di stabilizzazione di lavoratori già in servizio da anni.

All'appello mancherebbero però alcuni collaboratori nei nidi, e per questi il comune ha già pensato di indire un concorso pubblico ad hoc. Opposta è la situazione degli educatori, in esubero rispetto a quanti ne servono. Per loro verrà dunque attivata una procedura concorsuale, dove il 40% dei posti sarà riservato al personale già assunto a tempo determinato in possesso di un’anzianità di servizio di almeno 3 anni maturati negli ultimi 5 anni educativi nel Comune di Bologna.