Lite in via de' Falegnami: bottigliata in testa al cameriere, Carabinieri usano spray urticante

Colpisce a bottigliate in testa il cameriere e poi spintona i carabinieri intervenuti sul posto che per calmarlo usano lo spray al peperoncino. È successo ieri sera, intorno alle 23,30, alla Piadineria wine bar di via de' Falegnami.

L'aggressore, un ventenne di Budrio, ha colpito il cameriere, un ragazzo bengalese di 25 anni, per futili motivi. Con lui, denunciate per resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale anche due amiche: una diciottenne di Budrio e una ventiduenne imolese.

Alla fine sul posto gli operatori del 118 per visita e lavaggio post utilizzo dello spray.