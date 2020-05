Vigile del fuoco morto per covid, il cordoglio dei colleghi di Bologna

Ieri è stato osservato un minuto di silenzio per chi era in servizio per la morte di Lorenzo Facibeni, 52 anni, originario di Predappio e vigile del fuoco in forze al comando provinciale di Forlì, ma anche aerosoccorritore del reparto volo dell'Emilia-Romagna, in forze a Bologna.

Facibeni si è spento l'altro giorno dopo due mesi di malattia e il ricovero al Bufalini di Cesena per le conseguenze del coronavirus. Specializzato nel primo soccorso e nel recupero via aerea, ex consigliere comunale, lascia una moglie e tre figlie.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

"Il collega Lorenzo Facibeni ci ha lasciato - è l'inizio del cordoglio su Twitter del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco -. Il suo fisico, provato dalla lunga lotta contro il Covid-19, non ha retto. Si stringono al dolore della famiglia e dei colleghi di Forlì e Cesena il capo dipartimento Mulas, il capo del corpo Dattilo e i Vigili del Fuoco di tutta Italia".