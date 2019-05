Morto il campione Lorenzo Major, dramma nel mondo dello sport paralimpico

E' stato trovato morto questa mattina Lorenzo Major, 48 anni, campione mondiale paralimpico di arrampicata sportiva. Il corpo di Major è stato trovato esanime nel parcheggio della agenzia delle Entrate di Viareggio. Ferrarese di nascita, il 48enne oltre all'arrampicata paralimpica sportiva, si allenava in numerose discipline, tra cui anche la scherma, e atleticamente da poco era di sede alla Zinella di San Lazzaro. La polizia di VIareggio è al lavoro per ricostruire quanto accaduto: secondo le prime evidenze, si tratterebbe di un gesto volontario. Sembrerebbero invece esclusi motivi economici. A dare l'allarme è stato un dipendente degli uffici dell'Erario. Major era in Toscana per partecipare al un raduno in vista della coppa del mondo di scherma in carrozzina.