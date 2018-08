Lutto al liceo Fermi, morto il preside Maurizio Lazzarini

Maurizio Lazzarini, 59 anni di Crevalcore, da otto dirigente scolastico del liceo Enrico Fermi di Bologna, e morto questa notte in seguito a complicanze dovute a una malattia che da tempo lo aveva colpito.

"La comunità del Fermi con immenso dolore comunica la scomparsa della sua guida esemplare, il Dirigente Scolastico dott. Maurizio Lazzarini. Resterà vivo sempre il suo esempio di servizio allo Stato attraverso il dono incondizionato di sè ai ragazzi e a tutti noi" recita una stringata nota dell'istituto, travolto in queste ore dalla tragica notizia.

Appreso della morte di Lazzarini il consigliere metropolitano con delega alla Scuola Daniele Ruscigno lo ricorda con stima e affetto: "Oggi è un giorno triste per Bologna che perde un preside appassionato e capace, che fino all’ultimo ha voluto dare tutto se stesso per la sua comunità scolastica, portando avanti principi di straordinaria importanza ed esempio per tutta la collettività, come il rispetto e l’unità nella solidarietà".