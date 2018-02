Il rapper pugliese in via D'Azeglio per incontrare i suoi fan

Il nuovo album di MadMan, Pierfrancesco Botrugno, rapper classe ‘88, si chiama 'Back Home'.

Il ritorno a casa di un extraterrestre, come suggerisce la copertina del disco, 12 tracce che comprendono la spaccaclassifiche 'Trapano', tra i brani più ascoltati su Spotify