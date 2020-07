Maltempo, alberi divelti per raffiche di vento: decine di interventi nel Bolognese | VIDEO

Ozzano, Castel San Pietro Terme, Medicina, Varignana, San Pietro in Casale, Sala Bolognese, San Giovanni in Persiceto. Questi i comuni principalmente coinvolti dall'ondata di maltempo che nel pomeriggio, per forti raffiche di vento, ha divelto diversi alberi.

Decine di chiamate e di interventi dei vigili del fuoco per mettere in sicurezza gli arbusti pericolanti. Alcuni alberi, come successo ad Osteria Grande, sono caduti su alcuni autoveicoli. Sul posto anche le forze dell’ordine in supporto.

Dalle 19 interventi anche in località Montecalderaro di Castel San Pietro dove due grossi alberi sono caduti ostruendo il passaggio sulla via pubblica. E sempre nella zona di Castel San Pietro un semaforo divelto dal vento sulla SS9 altezza via San Giorgio.