Maltempo, Appennino flagellato: cabine elettriche danneggiate, cavi tranciati e incendi

Continua la conta dei danni del maltempo che ieri si è abbattutto su Bologna e provincia, con una pioggia battente e vento forte durati per ore.

Alberi e pali sono caduti in Appennino, provocando diversi danni: ad Alto Reno Terme è caduto un palo Telecom che si è abbattuto su un altro palo elettrico. A Castel di Casio, in via Pida, un fulime ha colpito una cabina elettrica, provocando un corto circuito e quindi un incendio, domato dai Vigili del Fuoco. A Vergato, un albero ha tranciato i cavi dell'alta tensione che sono caduti sulla carreggiata. Super lavoro fino a notte per Carabinieri e Vigili del Fuoco.

Ieri in provincia, diversi alberi sono caduti a Calcara, Botteghino di Zocca e Ozzano. A Pianoro un albero ha ostruito la carreggiata della via Nazionale, all'altezza dell'incrocio con via Bellini. Due pali sono caduti a Medicina e a Imola.

Tra Pianoro e Loiano, la Strada Anconella-Sabbioni è rimasta bloccata da una frana di fango. E' stata chiusa la strada dalla Fondovalle a Roncobertolo (tra Pianoro e Loiano) a causa della caduta di un albero.