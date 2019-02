Maltempo, fiume straripa e investe residenti e Carabinieri: interviene l'elicottero

Disavventura a lieto fine per alcuni Carabinieri e residenti, investiti dallo straripamento del Reno mentre cercavano di evacuare la zona. Poco dopo le ore 13:00, in via Bondanello a Castel Maggiore, il Comandante della Compagnia di Bologna Borgo Panigale, Maggiore Elio Norino e altri cinque Carabinieri sono intervenuti per sgomberare la strada e le abitazioni che si trovano nei pressi del Fiume Reno.

Il livello dell’acqua sembrava abbassarsi, ma a un tratto è tracimato presso Trebbo, inondando la strada. I Carabinieri e le persone che stavano evacuando sono stati colpiti dalla piena. Si è deciso allora di utilizzare un trattore per portare tutti in salvo, ma un’altra ondata ha spinto il trattore dentro un fosso.

E’ stato perciò necessario richiedere l’intervento dei Vigili del Fuoco, i quali hanno usato l’elicottero per evacuare tutti. In seguito, i sei Carabinieri sono stati ricoverati presso gli Ospedali di Bentivoglio e Maggiore di Bologna per gli effetti dell’ipotermia.

