Maltempo, danni e risarcimenti, Bonaccini: 'Chiederemo lo stato di emergenza al governo'

"Chiederemo lo stato d'emergenza nazionale" Lo ha dichiarato il presidente della Regione Stefano Bonaccini al termine di un vertice in prefettura tenutosi nel primo pomeriggio. Assieme al governatore hanno partecipato al vertice anche la prefetta Patrizia Impresa, il sindaco metropolitano Virginio Merola il direttore regionale della Protezione civile Maurizio Mainetti e i vertici locali delle forze dell'ordine.

Allincontro erano presenti anche le due sindache dei comuni più colpiti Castel Maggiore e Argelato, Belinda Gottardi e Claudia Muzic. Per le richieste dei territori saranno messi a disposizioni squadre di Protezione civile per la pulizia dei detriti portati dall'esondazione del Reno, assieme a contingenti di agenti e militari in gfunzione anti-sciacallaggio. Bonaccini continua sul tema dei risarcimenti per i danni subiti, ancora da stimare.

"Adesso- ha aggiunto il governatore- è il momento di pensare alle persone e alle famiglie, e dico fin d'ora che tutti i cittadini colpiti verranno aiutati a tornare nelle proprie case e che saranno risarciti dei danni subiti, che per molti appaiono già ingenti. La Regione farà come sempre la sua parte, sia stanziando fondi sia velocizzando il più possibile le procedure, comunque legate al rispetto di norme nazionali. E da parte nostra c'è la massima disponibilità a mettere a disposizione fondi regionali per il risarcimento dei beni che dovessero rimanere esclusi dalle stesse norme nazionali, come le auto, qualora servisse, come abbiamo fatto in altri territori anche di recente".

Ancora sul risarcimento dei danni, Bonaccini prosegue: "Chiederemo al Governo lo stato di emergenza nazionale, cui seguirà lo stanziamento di risorse da parte del Consiglio dei ministri. L'Agenzia regionale di Protezione civile procederà al più presto con la conta dei danni, sia per la parte privata che per la parte pubblica, non appena sarà possibile farlo, così come possiamo già dire che il ripristino della viabilità e delle arginature comporterà investimenti importanti: ma la Regione, anche sui fondi necessari, ribadisco che farà tutto ciò che serve. Lo ripeto: siamo al fianco degli amministratori locali e delle persone colpite".