Maltempo Bologna, Comune: "Maggioranza sfollati rientrata in abitazioni"

Il Comune di Bologna fa sapere che nel pomeriggio di oggi sono rientrate nelle proprie case molte delle famiglie che questa mattina sono state evacuate per la piena del fiume Reno.

Il bilancio al Quartiere Borgo Panigale-Reno era di 44 persone evacuate in via Giunio Bruto: 35 di queste sono potute rientrare a casa nel pomeriggio, mentre le restanti 9 (tre famiglie), sono state prese in carico dal Pronto Intervento Sociale (Pris) del Comune di Bologna che si occuperà della loro accoglienza finché non potranno tornare nelle proprie abitazioni.

La situazione al Quartiere Navile resta invece quella di stamattina: le due famiglie evacuate in via del Traghetto (9 persone in tutto) non possono ancora rientrare nelle proprie case e il Comune attraverso il Pris si occuperà della loro accoglienza. Da questa mattina per le persone residenti nelle zone più colpite dall’emergenza idraulica si sono aperte le porte dei centri sociali “Il Parco” e “Casa Gialla”, dove è stata allestita l’accoglienza e sono stati serviti pasti caldi. La viabilità è garantita ovunque eccetto che per via Giunio Bruto, dove il transito è consentito solo ai residenti.