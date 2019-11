Maltempo Budrio, chiusa la falla sull'argine del fiume

L'argine rotto dalla piena dell'Idice è riparato. Ne da annuncio stamane il sindaco di Budrio Maurizio Mazzanti, che allega anche i grafici idrometrici delle ultime ore: "l'acqua che prima usciva ora scorre nell'alveo del fiume" spiega il Primo cittadino. I tecnici hanno lavorato tutta la notte per la riparazione, con la creazione di un percorso sicuro per arrivare al punto di rottura e poi al ripristino dell'argine.

Proprio da quell'argine domenica nel primo pomeriggio di maltempo è parita la rottura che ha tenuto in scacco le pianure di Budrio per due giorni, con in tutto 300 evacuati e animali deceduti nelle imprese agricole del territorio circostante.

Il comune di Budrio fa sapere lo stato di diverse strade coinvolte nell'allagamento. L’area di via Rondanina e di via Ponti e zone limitrofe è ancora allagata. Da stamattina iniziano le operazioni di sgombero fango e pulizia di via Viazza di destra. La via Zenzalino Nord è ora sgombra dall'acqua ma ancora chiusa alla circolazione. Rimangono peraltro ancora in vigore tutte le ordinanze di limitazione alle aree.

"Grazie a chi ha lavorato ininterrottamente da domenica per riuscirci. E a tutto il sistema di protezione civile che continua a lavorare per monitorare l'intero territorio" son le parole di plauso del presidente della Regione Stefano Bonaccini.