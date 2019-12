Maltempo, Idice di nuovo in piena e blackout a Budrio: evacuazioni in corso

Torna alta l'allerta nei pressi del torrente Idice a Budrio, ad appena due settimane dalla rottura dell'argine. Nel tardo pomeriggio di oggi il comune ha informato i cittadini che è stata disposta -a scopo precauzionale- l'evacuazione delle via a ridosso degli argini via Viazza da destra (a partire da via Vingarano, non inclusa), via dei Bachieri, via San Leo e via Roversella.

I vigili del fuoco stanno allestendo un centro di accoglienza, riaperto, vicino al Palazzetto dello sport in via Partengo. Al momento la situazione non registra fuoriuscite di acqua dagli argini, ma la situazione rimane monitorata. II colmo della piena era atteso per le 18:30. In base alle ultime rilevazioni idrometriche il livello dell'acqua ha superato gli 11 metri, la cosiddetta soglia arancione in aumento.

Quasi negli stessi momenti un vasto black-out di corrente elettrica si sta registrando in varie zone dell'abitato. " Abbiamo già provveduto ad inoltrare richiesta di intervento urgente al gestore che sta già intervenendo con le squadre di pronto intervento" si legge in una nota del municipio.