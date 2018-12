Maltempo e rischio neve, ferrovie in preallerta con treni raschia-ghiaccio

In base al bollettino meteo diramato dalla Protezione Civile, FS Italiane ha attivato per oggi pomeriggio e per la mattina di domani la fase di preallerta dei piani neve e gelo in Emilia-Romagna.

Al momento, è confermata la piena disponibilità di tutte le linee ferroviarie. I servizi commerciali potranno essere ridotti o subire modifiche in base al peggioramento delle condizioni meteo. NElle prossime ore verranno attivati presidi tecnici degli impianti nevralgici, con particolare attenzione ai nodi urbani ferroviari. Attive anche le corse dei convogli raschia-ghiaccio, per mantenere in efficienza i sistemi di alimentazione elettrica dei treni. Infine, è stato allertato il personale delle ditte appaltatrici per garantire la piena operatività degli spazi di stazione aperti al pubblico.

FS Italiane invita i viaggiatori a tenersi informati sulla situazione della circolazione dei treni anche attraverso i canali di informazione del Gruppo, visitando il canale infomobilità del sito RFI.it, ascoltando FSNews Radio, o collegandosi a @fsnews.it, il profilo Twitter di FS.