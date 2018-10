Maltempo, violento temporale su tutta la provincia: disagi e allagamenti

Piove ancora, ma inizia la conta dei disagi (e dei danni) provocati dal violento temporale del pomeriggio. Fiumi d'acqua sulle strade, portici allagati e vento forte, dentro e fuori porta.

Allagati i sottopassaggi dell'Aeroporto, via Bentini e Primo maggio.

Allagamenti si segnalano nelle vie Andrea Cosa, Industria/Vetraio, Sant'Isaia, Calari, Saragozza, rotonda Caduti Nassyria e Parco della Montagnola, mentre alberi e rami sono caduti in via Bencivenni, nei pressi dell'aeroporto e in via Marescotti, in in via Po/Friuli Venezia Giulia.

Alberi caduti in via Emilio Lepido dopo Villa Pallavicini direzione Bologna e via Casaglia, all'altezza del civico 53.

Il Comune di Bologna raccomanda cautela e di non sostare in prossimità di alberi, per situazioni di pericolo per caduta rami e piante.

In provincia, si segnalano alberi caduti a Calcara, Botteghino di Zocca, Ozzano. A Pianoro un albero ostruisce la carreggiata della via Nazionale, all'altezza dell'incrocio con via Bellini.

Tra Pianoro e Loiano, la Strada Anconella-Sabbioni è bloccata per frana di fango, zona isolata. Alcune abitazioni sono rimaste anche senza corrente elettrica.

Chiusa la strada dalla Fondovalle a Roncobertolo (tra Pianoro e Loiano) a causa della caduta di un albero.

Autostrade

Sulla A14 Bologna-Ancona, code tra Castel S.Pietro (Km 38,2) e l'Allacciamento Ramo Casalecchio (Km 8,5) in direzione autostrada Milano-Napoli.

A14 Bologna-Ancona, traffico a causa perdita di carico tra l'Allacciamento A1 Milano-Napoli e A14 Svincolo Bologna Borgo Panigale (Km 4,8) in direzione Bologna.

Allagamenti tra Bologna San Lazzaro e Bologna Fiera.

Sulla A1, pioggia e vento forte tra Parma e Reggio Emilia.

Articolo in aggiornamento