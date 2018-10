Maltempo e traffico ferroviario, treni Alta velocità in ritardo

Dopo i forti rallentamenti di ieri proseguono anche oggi i ritardi sulle linee di Alta Velocità della rete ferroviaria. Intorno a metà mattina sono circa una dozzina i convogli che registrano più di venti minuti di ritardo, con punte di circa 45 minuti. Interessate le direttrici e i treni veloci verso il Nord come, Venezia, Torino, Milano, Bolzano, ma anche in direzione di Roma un paio di treni portano ritardi consistenti. In orario sembrano essere invece i convogli provenienti dalla direttrice Adriatica, come quelli per Ancona e Taranto. I ritardi sono dovuti in parte agli strascichi dei temporali di ieri, ma anche da altre situazioni e incovenienti occorsi fuori regione.

La situazione è comunque in miglioramento rispetto a ieri sera, dove un guasto tra Parma e Reggio Emilia ha provocato disagi con ritardi fino a 90 minuti, situazione via via ripristinata verso la serata.