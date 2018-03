Mario Pianesi, indagato: restituisce la Turrita d'Oro al Comune

Mario Pianesi, fondatore della catena "Un punto macrobiotico" ha restituito all’Amministrazione comunale la Turrita d’oro conferitagli dal Sindaco Virginio Merola nel 2014. Nel riconsegnare l’onorificenza, in seguito all’inchiesta giudiziaria che lo vede coinvolto, Pianesi ha inviato una lettera al Sindaco nella quale spiega le ragioni della sua scelta.

Pianesi è infatti finito al centro di un'inchiesta condotta dalla Procura di Ancona in cui si ipotizzano associazione per delinquere finalizzata alla riduzione in schiavitu', maltrattamenti, lesioni aggravate ed evasione fiscale.

Nei giorni scorsi la Lega Nord e il Movimento 5 stelle avevano chiesto al sindaco di revocare la Turrita a Pianesi, ma Merola aveva fatto sapere di voler attendere l'esito di un eventuale processo prima di chiedere la restituzione del riconoscimento. Riconoscimento che, alla fine, Pianesi ha riconsegnato spontaneamente, inviando anche una lettera al sindaco.

DALLA LETTERA DI PIANESI. “Per evitare qualsiasi tentativo di strumentalizzazione in danno Suo e della stessa Amministrazione - scrive Pianesi a Merola - riconsegno, rimettendola nella Vostra disponibilità, la prestigiosa Turrita d’oro”