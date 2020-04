San Lazzaro, mascherine rubate dalle buchette della posta: "Una cosa raccapricciante"

“E’ emerso che qualcuno è riuscito a sfilare e rubare le mascherine delle buchette della posta in alcuni condominii a San Lazzaro di Savena”. Ad annunciarlo il sindaco Isabella Conti nel corso di una diretta Facebook, rispondendo così a tutti i cittadini che le hanno scritto o segnalato di non aver trovato alcun dispositivo.

Il Comune infatti, da qualche settimana ha iniziato la distribuzione di mascherine chirurgiche a tutta la comunità: nel dettaglio ne è stata consegnata una per nucleo familiare, dando in un primo momento precedenza a donne incinta, persone immunodepresse e anziani.

Ieri però, la notizia che in alcuni condominii della città le mascherine consegnate dai volontari sarebbero sparite: “Fortunatamente si parla di pochi condominii – sottolinea Conti – Sono solita essere molto ottimista e questa per me è stata una notizia terribile, è una cosa raccapricciante".