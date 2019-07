Terremoti, cibo, musica, motori: 10 nuove scuole di alta formazione in Emilia-Romagna

Dalla gestione del rischio correlato agli impatti di eventi catastrofici sul patrimonio culturale ai cambiamenti climatici, dall'automotive al cibo. E poi musica, intelligenza artificiale, pluralismo religioso. Sono dieci nuovi master - per oltre 32 edizioni nel triennio, 4.500 ore di formazione e 950 partecipanti - già pronti a partire dal prossimo anno accademico per i quali la Regione Emilia-Romagna mette a disposizione quasi 4.5 milioni di euro (su 5,1 totali).

"I punti chiave di questo progetto sono tre - afferma l’assessore regionale all’Università e alla Ricerca, Patrizio Bianchi - il primo è che si tratta di una novità perché nessuno ha questa offerta in Europa, poi il fatto che sia promosso da una ricca rete di partner (aziende, enti e università) e, infine, l'internazionalità".

"L’integrazione tra atenei per far convergere le migliori competenze delle nostre università su una formazione d’eccellenza in ambiti e settori in cui la nostra regione è già leader a livello internazionale- ha continuato l’assessore- la triennalità dei progetti e l’approccio interdisciplinare di queste 10 scuole di eccellenza permettono a questo territorio di rafforzare ulteriormente la propria attrattività e quella capacità di innovazione nella produzione e nei servizi alle imprese, alla persona ed alla comunità che fanno dell’Emilia- Romagna una regione ad alto valore aggiunto”.

I Master

UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

- Servizi e innovazione per Industria 4.0: (Cloud Computing, Machine Learning, IoT, 5G) studiare per essere in grado di gestire in modo integrato intere filiere produttive in ottica Industria 4.0.

- SOLO. Corso di Alta Formazione Musicale per Strumentisti Solisti: riconosciuto dal MIUR è rivolto ai seguenti strumenti: violino, violoncello, flauto traverso, oboe, clarinetto.

UNIVERSITÀ DI FERRARA

- Emilia-Romagna International School of Policy- ERISP: Il progetto promuove attività di alta formazione con l’obiettivo di costituire una scuola internazionale di politiche pubbliche in Emilia Romagna dedicata a policy-maker.

- After the damages | Prevention and safety solutions through design and practice on existing built environment. The Italian experience: formazione di esperti internazionali, tecnici e policy maker, sulla riduzione e gestione del rischio correlato agli impatti di eventi catastrofici naturali e provocati dall'uomo sul patrimonio culturale. A partire dall’esperienza maturata in Emilia-Romagna a seguito del terremoto del 2012.

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MODENA E REGGIO EMILIA

- Advanced Schools in AI dell'Emilia-Romagna: punta alla formazione di altissimo livello di laureati in ambito scientifico-tecnico, di senior engineers, di talenti da non disperdere all’estero.

- Alta Formazione e innovazione per lo Sviluppo Sostenibile dell’Appennino – AL.FO.N.S.A.

- Scuola internazionale di alta formazione MUNER in Automotive per una mobilità intelligente.

UNIVERSITÀ DI PARMA

- Sostenibilità alimentare: da problema globale a opportunità di sviluppo socioeconomico regionale

FONDAZIONE CENTRO EURO-MEDITERRANEO SUI CAMBIAMENTI CLIMATICI (CMCC)

- Future Earth Research School - FERS: è una scuola di alta-formazione postdottorale che prevede corsi in lingua inglese intensivi sui temi della sostenibilità e del futuro dell’uomo e del pianeta

FSCIRE – FONDAZIONE PER LE SCIENZE RELIGIOSE GIOVANNI XXIII

- Religious Pluralism, HIstorical knowLEdge: exchange, education, resources, teaching expertise – REPHILE. È un percorso di alta formazione su pluralismo religioso e sapere storico che, grazie al dialogo con strumenti innovativi e tecnologici di formazione e al supporto di una consolidata rete internazionale e infrastrutturale, si presenta come unicum nel contesto regionale.