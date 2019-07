Il Presidente Mattarella in città il 16 luglio: modifiche alla circolazione e divieti

In occasione della visita del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella a Bologna il 16 luglio, sono state disposte limitazione alla circolazione e divieti di sosta:

Dalle 8 alle 14 divieto di sosta con rimozione forzata per auto, moto e bici anche in sosta nelle rastrelliere in via Farini, dal civico 26 a Piazza Cavour, Piazza Minghetti, Piazzetta del Francia e via Castiglione, da Piazzetta del Francia a via Farini.

Il Presidente alle ore 10:30 sarà all’Interporto di Bentivoglio, dove parteciperà all'inaugurazione del nuovo hub logistico di Sda Express Courier, società del Gruppo Poste Italiane. Alle ore 12 presenzierà al convegno “Economia e Società nel pensiero di Emilio Rubbi”, organizzato dalla Fondazione Carisbo, che si terrà presso Intesa San Paolo, Sala dei Cento, in Via Farini 22, poi raggiungerà