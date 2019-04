Comune, il PD: 'Votiamo la proposta della Lega': Mazzanti 'vittima' del pesce d'aprile

Claudio Mazzanti, capogruppo Pd in consiglio comunale, è stato "vittima" del pesce d'aprile. Durante l'incontro riservato, che si svolge ogni lunedì nella sala rossa del municipio dopo gli interventi d'inizio seduta, i consiglieri Pd hanno sostenuto insieme alla civica Amelia Frascaroli la necessità di votare a favore e quindi ammettere alla discussione un ordine del giorno sulla zona universitaria presentato dalla capogruppo della Lega Francesca Scarano. Obiettivo in particolare, l'Università, tirata in ballo dalla Lega per le serate rumorose del Nautilus in via San Giacomo. Scarano chiedeva al Comune di sollecitare l'Alma mater. "Dobbiamo almeno prima sentire l'assessore", ha obiettato Mazzanti. "No, fa lo stesso. Il testo va discusso oggi", hanno insistito i colleghi.

Imbarazzo del capogruppo che poco dopo ha capito di esserci cascato e ha ufficializzato il 'no' della maggioranza al testo della Lega, tuttavia "serve un incontro urgente con l'Università- ha detto- un chiarimento va fatto". (dire)