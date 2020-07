Taxi solidale durante il lockdown: a 'Red Sox' la medaglia Guazzaloca | VIDEO

Il sindaco di Bologna, Virginio Merola, ha conferito la medaglia al merito civico "Giorgio Guazzaloca" a Roberto Mantovani, tassista di Bologna che durante il lockdown ha messo a disposizione il suo taxi per delle "corsie di solidarietà". La cerimonia si è tenuta, rispettando le misure anti-covid, nella sala rossa di Palazzo D'Accursio.

Mantovani, alias "RobertoRedSox", con il suo taxi sigla Bologna-5 ha offerto per due mesi un servizio completamente gratuito ai cittadini in difficoltà, bloccati nelle proprie abitazioni, per piccole commissioni, trasporti, spostamenti o consegne.

"L'azione positiva di Mantovani è stata di esempio per altri colleghi tassisti che, come lui, hanno messo a disposizione il proprio mezzo. Il servizio ha anche trovato l'appoggio del Presidente della Cooperativa tassisti di cui fa parte.

Il servizio è stato svolto con grande generosità – ha detto il sindaco Virginio Merola – operando da vero cooperatore, con etica, onestà, responsabilità sociale e con un senso di responsabilità verso la propria comunità che non sono rimasti inosservati; tanti infatti sono stati i ringraziamenti rivolti a Mantovani per il suo gesto di solidarietà che incarna perfettamente lo spirito della nostra città, da sempre vicina a chi ha più bisogno. Un servizio utile e non scontato, che ha fatto anche emergere a livello nazionale un'immagine positiva della categoria.

"Per questo il Sindaco, in segno di sincera riconoscenza, conferisce a Roberto Mantovani la medaglia al merito civico Giorgio Guazzaloca".