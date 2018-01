Mercaville: esce dal negozio con 120 euro di profumi, arrestata

E' stata arrestata per rapina impropria una 40enne italiana nata in Brasile che ieri poco prima delle 19 è stata fermata all'uscita del negozio Upim del quartiere commerciale Meraville, in via Tito Carnacini.

La donna, che al suo attivo aveva già alcuni precedenti per furto, aveva preso dagli scaffali due profumi del valore di circa oltre 120 euro e aveva superato l'uscita senza acquisti, incurante dell'attivazione dell'allarme anti-taccheggio.

Nota sia ai negozianti che alle forze dell'ordine era stata tenuta d'occhio e bloccata all'uscita dal direttore del negozio e da una dipendente che ha ferito a una mano nel tentativo di divincolarsi e fuggire. E' intervenuta la Polizia.