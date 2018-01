Pezzi di plastica nello yogurt, il ministero: “Lotti da ritirare”

Il ministero della Salute ha disposto il richiamo dello yogurt prodotto dalla Pascoli Italiani e commercializzato con il marchio Eurospin Italia. Secondo quanto riportato dalla documento ufficiale pubblicato sul sito del ministero, il ritiro avviene in via precauzionale per la possibile presenza di frammenti di plastica dura derivanti dal contenitore. Il dicastero avverte tutti i consumatori: “Il prodotto non deve essere consumato, ma va riportato presso i rivenditori Eurospin”.

Il ritiro riguarda l'intero lotto dello yogurt Pascoli Italiani con marchio Eurospin, con confetti di cioccolato, nella confezione da 120 grammi, sia nella variante alla banana che in quella alla fragola. Come chiarito anche dal ministero della Salute, i consumatori possono riconsegnare il prodotto al rivenditore, da cui riceveranno in cambio un rimborso o una sostituzione.

