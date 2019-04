Segregata e costretta a rapporti non consenzienti: denunciato il marito

Segregazioni, maltrattamenti e in un caso anche un rapporto non consenziente. E' quanto stanno cercando di accertare i Carabinieri di Castel Maggiore, che ieri hanno comunque trovato sufficienti riscontri per denunciare un cittadino marocchino di 33 anni per sequestro di persona e violenza sessuale.

Le violenze tra le mura domestiche a quanto par andavano avanti da qualche tempo, ma è stata una vicina di casa a sporgere denuncia, sulla base di alcune confidenze ricevute della vittima. Il 33enne avrebbe privato la consorte, classe 1999, del cellulare e di qualsiasi strumento di comunicazione con l'esterno, per poi rinchiuderla in casa. In una caso -ancora al vaglio dei militari - l'avrebbe anche costretta ad avere un rapporto non consenziente: l'episodio sarebbe avvenuto a inizio del mese scorso. La vittima delle violenze ora è stata trasferita presso una struttura protetta.