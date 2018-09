Inseguimento a Molinella: refurtiva nel'auto rubata

Ha accelerato quando ha visto la pattuglia dei Carabinieri. E' accaduto a Molinella, dove i militari hanno intercettato un’Audi A4 con tre persone a bordo che si è data alla fuga.

Dopo circa 5 km di inseguimento, hanno abbandonato il mezzo per scappare a piedi per le campagne, facendo perdere le loro tracce. All’interno dell’auto, rubata di recente, sono stati rinvenuti diversi oggetti: due biciclette, diversi trapani, una motosega e un secchio pieno di rame. Nel corso degli accertamenti, i Carabinieri hanno scoperto che il materiale era stato rubato di recente dalle abitazioni di tre cittadini di Molinella. La refurtiva gli è stata restituita. I Carabinieri di Marmorta e della Compagnia di Molinella hanno avviato le indagini per risalire all’identità dei tre criminali che probabilmente stavano per mettere a segno un altro colpo in zona.