Incendio a Molinella: in fiamme casetta di legno, vicino alle abitazioni

Un incendio si è sviuluppato in tarda mattinata a Molinella, dove una casetta di legno vicina all'abitazione principale è andata completamente distrutta. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco, che hanno gestito le fiamme e fatto in modo che il rogo non si propagasse nelle case attigue. Alla fine non si sono registrati feriti tra i residenti. Un episodio simile è accaduto ieri a Borgo Tossignano, dove però le fiamme hanno attecchito nel piccolo bosco che circondava il casotto. Per spegnere l'incendio è stato necessario il supporto dell'elicottero antincendio.

