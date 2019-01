Savena: non sente l'amico da giorni, trovato morto in casa

I Vigili del Fuoco sono intervenuti ieri sera alle 19 in via Sardegna, dopo l'allarme lanciato da una donna che non riusciva a rintracciare un suo amico. Aveva cercato di contattarlo e aveva suonato più volte al campanello di casa, senza ricevere risposta.

Quando i caschi rossi sono entrati in casa, l'amara scoperta: l'uomo, 53enne italiano, è stato trovato cadavere. E' intervenuta anche la Polizia, che ha trovato nell'appartamento della vittima vari tipi di droghe.

Non sono ancora stati accertati i motivi del decesso. Tra le prime ipotesi un malore, non è escluso che possa ssere stato causato da una overdose da sostanze stupefacenti. Il magistrato di turno al momento non ha disposto ulteriori accertamenti o l'autopsia, non avendo riscontrato segni di violenza sul cadavere.