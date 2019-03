Lutto nel mondo del Bologna Fc, morto Renato Cipollini

Renato Cipollini, ex dirigente Rossoblu è morto questa notte a 73 anni. A danre notizia è lo stesso Bologna Fc, che nell'occasione offre le sentite condolianze alla famiglia. Cipollini, originario del ferrarese, lascia una moglei e due figli.

Cipollini giocò come portiere in diverse squadre di serie A, per poi darsi alla carriera manageriale prima con Mdena e Spal, poi nel Bologna dove dal 1995 rimase fino al 2005, fino alla carica di direttore sportivo dell'ultima gestione Gazzoni. Fu ad del Lecce, poi dg dello Spezia e nel 2014 della Lega Pro.