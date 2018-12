Addio a Enzo Boschi, l'uomo che raccontava i terremoti

Avrebbe compiuto 77 anni a febbraio ed è morto ieri Enzo Boschi, il geofisico che per 12 anni ha diretto l'Ingv - Istituto Nazionale di geofisica e Vulcanologia. Aretino di nascita, è stato un'autorità nella ricerca in materia di terremoti e vulcani.

"Ieri ci ha lasciato Enzo Boschi è difficile dire quanto il suo lavoro e la sua dedizione siano stati importanti per l’INGV, per molti dei suoi ricercatori ed anche per chi scrive. Ha atteso che fossero tutti stabilizzati, poi se n’è andato. Questo pensiero ha attraversato molti di noi alla notizia della scomparsa del Prof. Enzo Boschi. Ieri era stata una giornata straordinaria per l’Ente, con la firma di oltre cento contratti di lavoro ai “precari” storici, e lui non poteva scegliere un giorno qualunque per andar via. Quando era presidente dell’INGV si è a lungo battuto per aumentare la dotazione organica dell’Istituto, puntando sulla forza delle idee dei giovani, mandandoli a perfezionarsi all’estero, e impegnandosi per garantirgli un futuro. Grazie Enzo", hanno scritto i colleghi dell'Ingv.

Laureato in Fisica a Bologna, aveva approfondito gli studi in Inghilterra, Stati Uniti e Francia. Nel 1975 ha ottenuto la cattedra di Sismologia nell'Università di Bologna e nel 1982 è entrato a far parte dell'Accademia dei Lincei. Nel 1983 è diventato membro della Commissione Grandi Rischi e nel 1989 è entrato a far parte del Consiglio Nazionale Geofisico (Conag).

La camera ardente sarà aperta alle ore 12.45 di lunedì 24 dicembre all’obitorio della Certosa di Bologna. I funerali si svolgeranno lunedì 24 dicembre alle ore 14.30 nella chiesa di San Paolo Maggiore, in via de’ Carbonesi 18 a Bologna.