Si sente male e si accascia sul volante: muore accanto alla moglie mentre corre all'ospedale

Questa notte, un 67enne italiano è morto per cause verosimilmente naturali mentre si trovava alla guida di una Dacia Sandero in transito su via Massumatico, a San Pietro in Casale. Stando alla ricostruzione dei fatti, l’uomo si sarebbe accasciato sul volante finendo lentamente fuori strada -senza arrecare danni a cose o persone- mentre si stava recando al Pronto Soccorso perché si era sentito male. A bordo c’era la moglie che lo stava accompagnando all’ospedale. I sanitari del 118, giunto sul posto, hanno dichiarato il decesso dell’uomo alle ore 2:05. Sul posto, per accertamenti, sono giunti i Carabinieri di San Giorgio di Piano.