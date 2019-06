Tragedia in mare, bolognese trovato morto in immersione

Un uomo di 62 anni, originario di Crevalcore, è morto mentre era impegnato in una immersione subaquea in apnea. E' successo a Moneglia nella costa genovese. A dare l'allarme è stato nel pomeriggio un compagni di immersione della vittima. Sul posto sono intervenuti prima la guardia costiera poi i carabinieri di Sestri Levante. Il recupero del corpo, lungo e complesso a causa della posizione del corpo, intorno alle 19 era ancora in corso, ed è stato necessario chiedere l'intervento del nucleo sommozzatori dei vigili del fuoco

Ancora non sono chiare le circostanze del decesso. L’uomo è stato trovato ormai privo di vita incastrato a due metri di profondità tra gli scogli sottostanti le gallerie che uniscono Riva Trigoso a Moneglia, all'altezza della baia di Vallegrande.

