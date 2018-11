Morto a 55 anni dopo una rapina in via della Beverara: mistero da sciogliere

La rapina è avvenuta lo scorso 6 ottobre in via della Beverara, poco lontano dal centro commerciale Navile, dove la vittima si era recata per degli acquisti. Mentre si dirigeva verso la fermata del bus per rincasare, ecco che qualcuno lo aggredisce alle spalle. Poi 40 giorni di agonia.

A raccontare la vicenda, che è finita tragicamente l'altra notte, sono le pagine locali de Il Resto del Carlino. Nicu Chirilà, questo il nome della vittima, aveva 55 anni e origini rumene, incensurato, faceva il metalmeccanico ed era in Italia dal 15 anni. Come si legge sul quotidiano, «La Squadra mobile ha ricevuto gli atti dal commissariato Bolognina Pontevecchio solo dopo il decesso, e ora dovrà andare a ritroso per trovare il bandolo di una matassa all’apparenza inestricabile».

Sì, perchè essendo passato oltre un mese diventa più complicato recuperare testimonianze e video. L'inchiesta aperta è per rapina aggravata ma potrebbe diventare per rapina e omicidio.