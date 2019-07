Bentivoglio: muore in ospedale, trovato dopo ore

Non si sentiva bene così si era recato al Pronto Soccorso per farsi visitare il 71enne trovato morto all'ospedale di Bentivoglio, ma non ha fatto in tempo. L'uomo, ancor prima di registrarsi al triage, alle 11 circa di ieri mattina si era recato in bagno, dove è stato trovato dopo diverse ore.

A fare la tragica scoperta sono stati gli operatori sanitari, allertati da un altro paziente che lo aveva perso di vista: hanno forzato la porta del bagno, e hanno tentato di rianimare l'uomo, che però era già deceduto. Sull'episodio hanno indagato i Carabinieri di Molinella.

