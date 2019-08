Operaio trovato morto, si indaga sulle sue ultime ore

Continuano le indagini sulle ultime ore di Consolato Ingenuo, l'operaio 42enne trovato morto ieri pomeriggio dopo 36 ore di ricerche nella frazione di Tolè di Vergato, nell'Appennino bolognese. Mentre in mattinata è previsto un accertamento sulla salma volto a stabilire l'esatta causa della morte -un sospetto trauma cranico- i carabinieri stanno ascoltando tutte le persone con le quali Ingenuo si è trattenuto nella sera della morte ipotizzata, verosimilmente a 36-48 ore dal ritrovamento del corpo, ieri pomeriggio. Al momento del ritrovamento al 42enne sono stati trovati addosso i documenti ma non il telefono cellulare, lasciato a casa. Il cadavere presentava delle echimosi, ma nessun segno di morte violenta evidente, come tagli da arma bianca o fori di arma da fuoco.

Dai primi riscontri sembra che Ingenuo si fosse intrattenuto la sera della scomparsa con altre persone in un paio di bar del paese, compari con i quali sembra ci siano stati attriti durante la serata, sfociati anche in un litigio ma senza conseguenze apparenti. Il 42enne, originario di Vibo Valentia ma residente in Appennino da tempo in una località vicina a Tolè, era separato da qualche tempo e aveva una figlia, ma manteneva i contatti con la ex moglie. Proprio la mancata telefonata serale, consueta tra i due, ha insospettito la ex compagna che ha dato l'allarme per le ricerche lunedì sera, fino al ritrovamento del cadavere, mercoledì pomeriggio. Gli inquirenti al momento non escludono nessuna ipotesi.