Museo del basket, al via concorso per decidere il nome

Parte il percorso per la scelta del nome del museo dedicato al Basket italiano, che vedrà la luce nel 2020 nell'area che fino a qualche anno fa ospitava gli uffici del Coni al PalaDozza (Bologna).

Il Museo sarà un nuovo spazio interamente dedicato al basket, una vera e propria agorà che non conterrà solo cimeli, ma seguirà un percorso narrativo fatto principalmente di supporti multimediali e che conterrà aree didattiche per giovani, scuole e famiglie, oltre a uno spazio per eventi, incontri e presentazioni, trasformando così il PalaDozza in una casa dello sport.

Il nome del Museo vuole essere selezionato tramite un percorso condiviso e partecipato- spiega una nota-, coinvolgendo appassionati di basket, tifosi e in generale tutta la cittadinanza, proprio perché il PalaDozza è il palazzo dello sport nel cuore di Bologna, luogo emblematico per i bolognesi e teatro di alcuni dei più significativi episodi nella storia della città. Il sondaggio resterà online fino alle 23.59 del 22 dicembre, a questo indirizzo web, per dare modo a tutti di votare il nome preferito.

La rosa dei nomi candidati è composta da queste cinque opzioni: Area 305, Italian basketball center; Mubit, il Museo del basket italiano; Big, Basketball interactive ground; Teba, il Tempio del basket; Bax, Italian basketball experience. Oltre a queste opzioni, nella stessa pagina del sondaggio è stato predisposto uno spazio dove sottoporre liberamente ulteriori nuove idee per il nome del Museo, alternative alle cinque proposte dal sito. La scelta del nome definitivo verrà comunicata a inizio 2020 con una conferenza stampa di presentazione del progetto definitivo. (Red/ Dire)