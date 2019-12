Al via il collegamento gratuito tra centro storico e i cimiteri di Bologna

Da sabato 14 dicembre viene attivato il servizio di collegamento tra il centro storico di Bologna con il Cimitero della Certosa e quello di Borgo Panigale, messo a disposizione da Bologna Servizi Cimiteriali, società controllata dal Comune di Bologna che gestisce i cimiteri bolognesi e, oltre a fornire i servizi collegati alla fruizione dei luoghi, ne cura e valorizza il patrimonio architettonico ed artistico.

Il servizio di trasporto, gratuito, sarà operativo tutti i sabati dalle ore 9.00 alle ore 16.00.



Le corse, in partenza da piazza Malpighi, saranno effettuare su mezzi da 19 posti, con frequenza oraria. Prima dell’arrivo all’ingresso del cimitero della Certosa, è prevista la fermata intermedia di via Ghisella. Il mezzo proseguirà per il cimitero di Borgo Panigale su eventuale richiesta dei passeggeri.









Sul fronte mobilità, oltre al nuovo collegamento con il centro storico, è operativo in entrambi i cimiteri un servizio di cortesia con mezzi elettrici per l’accompagnamento di persone con difficoltà motorie, mentre in tema di sicurezza è stato approntato un nuovo servizio di sorveglianza che presidierà le aree all’interno del luogo di culto da novembre a febbraio.

Bologna Servizi Cimiteriali ha inoltre istituito un servizio di cerimonie laiche di commiato all’interno del Pantheon, restaurato e messo a disposizione della collettività.

