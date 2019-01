I nomi dei bolognesi: nel 2018 vincono Sofia e Leonardo

Sofia e Leonardo prendono il posto di Giulia e Alessandro. Questi i nomi preferiti fra i neonati nel 2018. I Leonardo nati sono 59, le Sofia, 46.

Seguono gli Alessandro (41) e le Giulia (31) che nel 2017 avevano occupato il gradino più alto del podio. In terza posizione, tra i bambini, Federico (38), Edoardo e Lorenzo (entrambi 35) e infine Matteo (34). Per le bambine medaglia di bronzo per Alice (30), seguita da Beatrice e Sara (entrambe 27) e poi Ginevra e Greta (entrambe 23).

Andrea e Maria i nomi più diffusi a Bologna nel 2018

Nel 2018 restano invariati i 5 nomi maschili più diffusi in città, in particolare ai primi due posti, in vetta dal 2005, Andrea (5.125 residenti) e Marco (4.607); seguono Francesco (4.332), Alessandro (4.085) e al quinto Giuseppe (3.713). Si conferma anche il terzetto sul podio per il gentil sesso con Maria (4.245), Anna (3.805), Francesca (3.391), seguite da Paola (2.856) ed Elena (2.712). Nella popolazione maschile straniera è in testa Muhammad (242 cittadini), che nella classifica riferita agli abitanti italiani e stranieri in complesso si colloca in 98° posizione nella nostra città; segue Ion (200), al terzo posto in graduatoria è Mohamed (179 stranieri), al quarto Ahmed (136) e infine Alì (131). Maria si conferma al primo posto anche fra le donne straniere (476 cittadine); seguita da Elena (407), Tatiana (233), Natalia (202) e Mariya (190).

I cognomi dei bolognesi: al primo posto il signor Rossi, al 13° il signor Hossain

Nel 2018 nessun cambiamento ai vertici della graduatoria dei cognomi in città: sempre primo, il signor Rossi (1.266 persone a Bologna hanno questo cognome), seguito da 939 Venturi, da 807 Fabbri. Quarto piazzamento per Ferrari (789), seguito da 715 Montanari, 673 Gamberini, 665 Barbieri, 664 Nanni, 627 Russo; chiude la top ten Monti (625). Tra i primi 100 cognomi più diffusi a Bologna vi sono ben dieci cognomi stranieri; in particolare continua a scalare posizioni Hossain, collocandosi al 13° posto con 483 residenti (di cui 121 di cittadinanza italiana); al secondo posto tra i cittadini stranieri Ahmed (347), seguito da Chen (320), Khan (280), Hu (275), Singh (262), Akter (254), Islam (245) e Muhammad (226). Decimo piazzamento per Ali con 215 residenti.