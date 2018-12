Stazione: trasporti in tilt, coda chilometrica alla fermata bus per l'aeroporto - VIDEO

Disagi questa mattina per i passeggeri in transito dalla stazione centrale e diretti in aeroporto. File chilometriche si sono create per prendere l'autobus che porta allo scalo bolognese. Tper ha fatto sapere che le corse sono state tutte al momento regolari. Problemi di reperibilità invece per i taxi