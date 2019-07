Nicola Zingaretti a Bologna, oggi visite a La Perla, Ducati e Istituto Ramazzini

Continua il 'Viaggio per l'Italia' del segretario nazionale del Pd Nicola Zingaretti che oggi, dopo le tappe in Liguria e in Campania, sarà in Emilia Romagna e a Bologna. Prevista una visita agli stabilimenti della Ducati Motor Holding di Borgo Panigale, eccellenza mondiale nel settore motociclistico, de la Perla, oggi interessata da una gravissima crisi occupazionale e l'Istituto Ramazzini di Bentivoglio, centro di ricerca di livello mondiale all'avanguardia soprattutto nello studio della possibile cancerogenicità di prodotti e materiali e in generale sul rapporto tra produzioni e salute.

Il segretario Zingaretti sarà accompagnato dal presidente della Regione Stefano Bonaccini e da Pietro Bussolati, responsabile Imprese della segreteria del Pd. Alle ore 13.45 Zingaretti sara' presso la Ducati di Borgo Panigale, alle ore 15.30 a La Perla di Bologna e infine alle ore 17 presso l'Istituto Ramazzini di Bentivoglio.