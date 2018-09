'No vax' in corteo a Bologna: 'Con la salute non si scherza'

Circa 5mila persone hanno sfilato ieri per le vie della città per dire "no" all'obbligo vaccinale dei bambini. Riuniti sotto la sigla 'Lov', Liberi dall'obbligo vaccinale, sono partiti da piazza XX Settembre, lungo via Indipendenza fino a piazza Nettuno.

In città sono arrivati da diverse zone dell'Italia, muniti di striscioni e tamburi e la città di Bologna non è stata scelta a caso, visto che l'Emilia-Romagna è stata la prima regione a varare la legge che prescrive che i bambini iscritti al nido debbano essere vaccinati, pena l'esclusione.

"Dare un segnale del nostro esserci sia perchè ci è stata data la garanzia che non sarà a scopo politico", spiega la presidente Ana Diana Demian.