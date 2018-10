Oggetti smarriti, settembre fa strage di portafogli: persa anche una fede d'oro

Sono 565 gli oggetti che nel mese di settembre sono stati smarriti in città e consegnati all’Ufficio oggetti rinvenuti del Comune di Bologna. Tra questi, come sempre, tanti portafogli, indumenti, borse, bracciali e occhiali.

Tra i 160 oggetti restituiti ci sono ben 106 portafogli, 5 carte d'identità e un passaporto, 4 libretti di circolazione, 26 tra borse e zaini e trolley, 2 cartelline scolastiche, 4 chiavi e la planimetria per una nuova costruzione in Ghana. Non è stata reclamata da nessuno, invece, una fede matrimoniale d'oro, che è stata quindi riconsegnata a chi l'aveva ritrovata oltre un anno fa.